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BM'den Suriye krizinde Cenevre sürecini destekleyecek ortak forum oluşturulması teklifi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen: -''Yeniden canlandırışmış geniş tabanlı uluslararası bir iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı''

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:26
BM'den Suriye krizinde Cenevre sürecini destekleyecek ortak forum oluşturulması teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen,Suriye'deki krizin çözümü için uluslararası iş birliği gerektiğini belirterek, ''Yeniden canlandırışmış geniş tabanlı uluslararası bir iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' dedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

İdlib ve çevresinde son haftalarda artan şiddetli çatışmalara, sivil kayıplarına ve yerinden edilmelere dikkati çeken Pedersen, İdlib anlaşmasının uygulanması konusunda Astana garantörlerinin taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını ancak daha fazlasının yapılmasını gerektiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun şimdilik sakin olduğunu ama temel dinamiklerin henüz çözülemediğini belirten Pedersen ülkenin güneybatısında da gerginliğin ve şiddetin arttığı uyarısında bulundu.

Pedersen, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke'de bulunan Hol Kampı ve Rukban'da insani durumun son derece endişe verici olduğuna da dikkati çekti.

Tutukluların serbest bırakılmasının ise Suriyelilere olumlu bir mesaj göndereceğini ve taraflar arasında güven inşası açısından önemli olduğunu kaydeden Pedersen, bir kişiye karşı bir kişinin serbest bırakılması yerine özellikle aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu tutuklarının hızlı bir şekilde serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Anayasa komitesinin oluşturulmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Pedersen, ''Anayasa komitesinin kurulmasına büyük ümit bağlandı. Anayasa komitesi gerçekten harekete geçmek için ilk adım olabilir ve doğru bir yaklaşımla BM denetiminde güvenli ve tarafsız bir ortamda seçimler için geniş bir siyasi sürecin kapılarını açabilir.'' dedi.

-''Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı''

Güvenilir, dengeli, kapsayıcı ve uygulanabilir bir anayasa komitesinin oluşturulabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü, birçok konudaki görüş ayrılıklarının giderildiğini, ilerleme kaydettiklerini ve komitenin kurulmasından umutlu olduğunu söyleyen Pedersen, sivil toplumu temsil edecek üçüncü grupta üzerinde uzlaşmaya varılamayan 6 ismin listeden çıkarılması konusunda anlaşıldığını ve yeni isimler üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle mayıs ayında Cenevre'de de görüşeceklerini ve Suriye'de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Pedersen, ''Yeniden canlandırılmış geniş tabanlı bir uluslararası iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' dedi.


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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:26
  1. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen
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