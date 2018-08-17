BM'den Srebrenitsa soykırım raporunu iptal eden Sırplara kınama

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Zeid Ra'ad El Hüseyin, Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına ilişkin 2004 yılında kabul edilen raporun Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) Parlamentosu'nda iptal edilmesi kararını kınadı. El Hüseyin, bu kararının ülkede Ekim ayında yapılacak seçimler öncesi milliyetçi ve ayrımcı söylemi beslemeye hizmet edeceği uyarısında bulundu.

Özerk Sırp Cumhuriyeti, 14 Ağustos'da 8 bin Müslüman Boşnak'ın Srebrenitsa'da katledildiğini kabul eden ve daha önce onayladığı raporu reddetme kararı aldı.

1995 yılında Sırplar, Birleşmiş Milletler himayesindeki Srebrenitsa'yı ele geçirirken Boşnaklara soykırım uyguladı. Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak Sırp güçleri tarafından beş günde katledildi



"YANLIŞ YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM"

Srebrenitsa raporunun iptali ile ilgili konuşan BM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İnsan Hakları Şefi El Hüseyin, raporu iptal etme kararının sadece Ekim ayındaki genel seçimler öncesi milliyetçi ve ayrımcı söylemi beslemeye hizmet edeceği uyarısında bulunuyor. Bu kararın bütün barış girişimlerini akamete uğratacağını belirtiyor." dedi.

Shamdasani, El Hüseyin'e göre bu kararın bölgede halihazırda bazı politikacılar ve devlet görevlileri tarafından iki taraf arasında yayılan güvensizliği daha da kötü hale getireceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da çarşamba günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada raporu iptal etmeyi "yanlış yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Buna karşın özerk Sırp hükümeti meclisin aldığı iptal kararını önümüzdeki günlerde uygulayacağını açıkladı.

SEÇİMLER ÖNCESİ MİLLİYETÇİLERİN OYLARINA YÖNELİK BİR HAREKET

Mecliste iptal kararı alınmasıyla ilgili inisiyatif Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodi'den geldi. Siyasi analistlker bu girişimin iktidar partisi tarafından seçmenleri milliyetçi ajandası etrafında toplama girişimi olarak değerlendiriyor. Bosna'da genel seçimler 7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

1992-95 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşının üzerinden 20 yıla aşkın süre geçmiş olsa da Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak-Hırvat Federasyonu olarak ikiye bölünmüş bölgede etnik köken temelindeki gerginlik devam ediyor.

Bosna'daki Sırplar ve komşu Sırbistan, Uluslararası Adalet Divanı ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) Srebrenitsa'da soykırım yapıldığını söyleyen kararlarını kabul etmiyor.