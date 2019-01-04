0553 313 94 23

BM'den Somali'de "istenmeyen" temsilcisinin yerine yeni atama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Somali hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı "istenmeyen adam" ilan ederek, ülkeden kovmasından derin üzüntü duyduğu ve bu göreve yeni bir temsilci atayacağı duyuruldu

04 Ocak 2019 Cuma 22:42
BM'den Somali'de "istenmeyen" temsilcisinin yerine yeni atama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Somali hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı "istenmeyen adam" ilan ederek, ülkeden kovmasından derin üzüntü duyduğu ve bu göreve yeni bir temsilci atayacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guterres'in sahada ve alanında deneyimli ve saygın bir uluslararası temsilci olan Haysom'a güveninin tam olduğunu ve Somali hükümetinin bu kararınından üzüntü duyduğunu söyledi.

''İstenmeyen adam'' doktrininin, BM personeline veya ilgili kişilere uygulanamayacağının altını çizen Haq, Guterres'in yine de BM'nin Somali halkına destek olması ve ülkedeki çalışmalarını sürdürebilmesi için bu göreve yeni bir temsilci atayacağını belirtti.

Somali, BM Somali Özel Temsilcisi Haysom'ı içişlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmişti.

Haysom'ın geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab liderlerinden Abu Mansur olarak da bilinen Muhtar Robow'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini sorması üzerine, yetkililer Haysom'ın Somali'den ayrılmasını istemişti.

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM'yi ülkesinin içişlerine müdahale etmekle suçlayarak, ''BM ve yetkililerinin içişlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' demişti.

Haysom ise eski Eş-Şebab liderlerinin gözaltına alınmasının ardından şiddet olaylarının yaşandığını, Robow'un, destekçilerini siyaset yerine şiddete yöneltebileceğini belirterek, Somali hükümetine eleştiriler yöneltmişti.

Haysom, eylül 2018'de BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:42
  1. Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq
  2. BM
  3. Guterres
  4. Nicholas Haysom
  5. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'da transfer
    1. Osmanlıspor'da transfer
    2. ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel..
    3. Çanakkale'de denizden 3 tonluk tarihi..
    4. Sinop'ta korkutan anlar! İki gemi..
    5. “O aşağılık için buradayız”
    6. Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı belli..
    7. İsrail güçleri yine saldırdı! Onlarca..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Kayıp Evrim davasında yeni gelişme!..
    10. Beyoğlu'nda kahvehane baskını!..
    11. CHP'li başkandan partisine çok ağır..
    12. BM'den Somali'de "istenmeyen"..
    13. O ülkede termometreler 42 dereceyi..
    14. Hamas'tan Filistin Radyo ve..
    15. Pitbull dehşeti: Sokak köpeğini..
    16. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ABD'den..
    17. PKK'nın kirli oyunu! Düğün töreninde..
    18. ABD öncülüğündeki koalisyon..
    19. Adıyaman'da korkutan deprem!
    20. Görevden alınan CHP'liden Muharrem..
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı