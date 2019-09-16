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BM'den "Saudi Aramco saldırısı" uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths:- "Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir"

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:28
BM'den "Saudi Aramco saldırısı" uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yönelik saldırılara ilişkin, ''Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırıların bölgenin ötesinde de sonuçları olacağı uyarısından bulunan Griffiths, ''Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' ifadesini kullandı.

Yemen'in barıştan her geçen gün daha da uzaklaştığını belirten Griffiths, savaş devam ettiği sürece bölgesel istikrara tehdidin de artacağını kaydetti.

- ABD'den ''kanıtlar İran'ı gösteriyor'' iddiası

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise Aramco petrol tesislerine saldırının ''son derece rahatsız edici'' olduğunu belirterek bu saldırıları kınadı ve ABD'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi.

Craft, ''kanıtların, dünyanın enerji arzına doğrudan yapılan bu saldırının arkasında İran'ın olduğunu gösterdiğini'' savundu.

- Suudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:28
  1. ABD
  2. BM
  3. Husiler
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  5. petrol
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