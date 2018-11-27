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BM'den Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı

27 Kasım 2018 Salı 18:47
BM'den Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Kerç Boğazı'nda gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gerginliği barışçıl yollarla azaltmak ve sorunu gecikmeksizin çözmek için taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunan Guterres, ilgili tarafların haklarına, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mariupol Limanı'na gitmek üzere 25 Kasım Pazar yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime gidilmesini öngören kararname kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:47
  1. BM
  2. gerginlik
  3. İtidal
  4. Rusya
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