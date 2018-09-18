0553 313 94 23

BM'den Rusya ve İsrail'e uyarı: Alevlendirmeyin

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcili Steffan de Mistura, Rus uçağının Akdeniz’de radardan kaybolması ile başlayan kriz hakkında yaptığı açıklamada, olayın Suriye’deki durumu etkilememesi konusunda uyarıda bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 19:46
BM'den Rusya ve İsrail'e uyarı: Alevlendirmeyin

Rus uçağının düşmesiyle başlayan kriz nedeniyle yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, yaptığı açıklamada tüm tarafları uyararak, “Zaten çok zor ilerleyen sürecin bu olayla alevlenerek kötü eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz” dedi. Rus basını Birleşmiş Milletler’in dün geceden itibaren yaşanan olaydan sonra teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiğini yazdı. 

TÜRKİYE VE RUSYA'YA TEŞEKKÜR 

De Mistura, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yaptığı görüşmeyle tarafların imzaladığı ‘İdlib mutabakatı’ konusunda da açıklama yaparak, “Her iki ülkenin çabalarını takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:46
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura
  4. Rus uçağının düşmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig ekibine haciz şoku!
    1. Süper Lig ekibine haciz şoku!
    2. Katar'dan kritik askeri hamle!
    3. “1 saat sonra çıkacağız” demişlerdi!..
    4. Sahte hesap açmışlardı! Karar verildi
    5. Ruslar'dan dikkat çeken Soçi analizi!
    6. Rusya'dan İsrail'e tehdit gibi sözler:..
    7. Ordu'nun yeni belediye başkanı belli..
    8. MİT'in paketlediği 9 teröristle ilgili..
    9. Tepkiniz ne olur?
    10. Ruj alzheimer da yapıyor
    11. Mutfaklarınızı koruyun
    12. Mamama tuz koyma!
    13. Anne ve babalara tavsiyeler
    14. BM'den Rusya ve İsrail'e uyarı:..
    15. İtalya'da ligler ertelendi!
    16. Terör devleti İsrail 2 Filistinliyi..
    17. Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı..
    18. Pakistan Uluslararası Havayolu PIA,..
    19. Ülke nüfusu yaşlanıyor Alzheimer..
    20. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!