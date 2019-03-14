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BM'den personellerine "Boeing 737 Max ile seyahat etmeyin" talimatı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric : - "BM personellerine Etiyopya'da düşen uçak tipiyle seyahat etmemelerine dair talimatlar gönderildi"- Tunus da B737 Max'lere hava sahasını kapattı

14 Mart 2019 Perşembe 21:05
BM'den personellerine "Boeing 737 Max ile seyahat etmeyin" talimatı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da yaşanan uçak kazasında 21 personelinin hayatını kaybetmesinin ardından tüm çalışanlarından Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarıyla seyahat etmemelerini istedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "BM personellerine Etiyopya'da düşen uçak tipiyle seyahat etmemelerine dair talimatlar gönderildi." dedi.

Dujarric, bu kararın standart güvenlik önlemi olduğunu söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Adaba'da 10 Mart'ta yaşanan ve 157 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 40'tan fazla ülke ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki tüm B737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise çok sayıda ülkede sivil havacılık otoritelerinin ve hava yolu şirketlerinin B737 Max'lerin uçuşlarını durdurması ve uçaklara hava sahalarını kapatmasının ardından, bu uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulması talimatı vermişti.

FAA'dan yapılan açıklamada, uydu verilerinin ve fiziksel kanıtların, Etiyopya'daki kazada uçağın geçen ekim ayında Cava Denizi'nde düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Lion Air Havayolu şirketine ait B737 Max 8 tipi yol uçağının kazası öncesindeki hareketleriyle benzer manevralar yaptığına işaret etmesi nedeniyle tedbir kararının alındığı belirtilmişti.

Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını güçlendiriyor.

B737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması, uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirirken, bu durumun şirketin ekonomik gidişatını zora sokacağı düşünülüyor.

-Tunus'tan B737 Max kararı

Bu arada, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Tunus da "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçaklara ülke hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, Tunus havacılık şirketlerinin filolarında bu tipte uçakların bulunmadığı ifade edildi.



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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:05
  1. Boeing 737 Max

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