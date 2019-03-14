BM’den personeline ’Boeing 737 MAX’ kullanmayın talimatı
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM çalışanlarının Boeing 737 MAX tipi uçaklarla yolculuk yapmamaları için talimat verdiklerini duyurdu.14 Mart 2019 Perşembe 21:29
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM çalışanlarının Boeing 737 MAX tipi uçaklarla yolculuk yapmamaları için talimat verdiklerini duyurdu.
Etiyopya’da 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan uçak kazası sonrası Birlemiş Milletler’den (BM) çalışanlarına kaza yapan Boeing 737 MAX tipi uçaklar için uyarı geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM çalışanlarına Boeing 737 MAX ile seyahat etmemeleri konusunda talimat verdiklerini açıkladı.
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