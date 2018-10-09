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BM'den Nikki Haley açıklaması: Medyadan öğrendik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifasını medyadan öğrendiklerini belirterek, "Burada, çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik." ifadesini kullandı.

09 Ekim 2018 Salı 20:47
BM'den Nikki Haley açıklaması: Medyadan öğrendik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifasını medyadan öğrendiklerini söyledi.

Dujarric, Haley'nin istifa kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Burada, çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik.'' dedi. 

Karardan daha önce haberleri olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter (Antonio Guterres) Büyükelçi Haley'nin ortaya koyduğu mükemmel iş birliği ve desteğe teşekkür ediyor.'' ifadesini kullandı.

Yıl sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı

Dujarric, Guterres ve Haley'nin çok verimli ve güçlü bir şekilde BM ile ABD arasındaki yapıcı ilişkileri teşvik etmek için çalıştıklarını ifade etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu sabah Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ortak açıklamada istifa ettiğini ve yıl sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:47
  1. BM
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