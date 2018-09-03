BM'den Myanmar'a çağrı: Gazetecileri serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da hapis cezasına çarptırılan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar’da 2 gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yapılanların uluslararası standartlara aykırı olduğunu belirterek Myanmarlı yetkililere seslenen Bachelet, “Myanmar'da hapis cezasına çarptırılan gazetecilerin mahkumiyetlerinin iptal edilmesini ve onların tutuklu bulunan diğer bütün gazetecilerle birlikte serbest bırakılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Myanmar mahkemesi, Reuters Haber Ajansı adına çalışan iki gazeteciyi yasa dışı resmi belgelerde sahtecilik yapma suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.