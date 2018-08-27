BM'den Myanmar kararı! Yargılanacaklar

Arakanlı sığınmacılara zulmeden Myanmar yönetiminine bağlı ordu generalleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde BM'nin talebiyle yargılanacak.

Konuya ilişkin soruşturma yürüten BM yetkilileri, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.