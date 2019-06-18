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BM’den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler, Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 16:48
BM’den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler, Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.


Bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM), Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, “Ölüm nedenini netleştirmek için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, tam ve şeffaf soruşturmayla takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:48
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