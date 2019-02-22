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BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville:- "Mısırlı yetkilileri tüm idamları durdurmaya çağırıyoruz"- "(Yargı sürecinde) işkence yapıldığına ilişkin çok ciddi iddialar esaslı bir şekilde soruşturulmadı"- "Mısır'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak tüm işkence iddialarına yönelik tarafsız ve bağımsız soruşturma başlatması ve adil yargılama süreçlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz"

22 Şubat 2019 Cuma 15:08
BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Mısır hükümetine çağrıda bulunarak ülkedeki tüm idamların durdurulmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da şubat ayında 9'u çarşamba günü olmak üzere 15 kişinin idam edilmesinden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Colville,Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanığın çarşamba günü idam edilmesine tepki göstererek, sanıkların yargılama sırasında işkenceyle işlemedikleri suçları zorla itirafa zorlanmalarının mahkemece göz ardı edildiğini vurguladı.

13 Şubat'ta Mısır'da üst rütbeli bir polis şefini öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edildiğini anımsatan Colville, 7 Şubat günü de bir yargıcın oğlunu öldürmekle suçlanan ve idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edildiğini aktardı.

Colville, şubat ayında idam edilen toplam 15 kişinin tamamının gözaltında uzun süre tecrit edildiklerini ve suçlarını itiraf etmek için işkenceye maruz kaldıklarını ısrarla vurguladıklarının altını çizdi.

- "İşkence iddiaları soruşturulmadı"

İdam edilen Mısırlıların davalarında adil yargılama garantisinin yerine getirilmediğine dair ciddi nedenler olduğunun altını çizen Colville, "İşkence yapıldığına ilişkin çok ciddi iddialar esaslı bir şekilde soruşturulmadı." dedi.

Colville, idam cezası uygulanan ülkelerde masum insanların yaşam hakkının haksız yere elden alınmaması için yargılamaların en yüksek standartlarda yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

İdam cezasıyla ilgili karar aşamasındaki tüm davaların yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yapan Colville, "Mısırlı yetkilileri tüm idamları durdurmaya çağırıyoruz. Mısır'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak tüm işkence iddialarına yönelik tarafsız ve bağımsız soruşturma başlatması ve adil yargılama süreçlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanık, çarşamba günü idam edilmişti. Sanıklar, duruşmalar sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:08
  1. idam
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