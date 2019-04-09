BM'den Lübnan'daki Suriyeli mülteciler krizine çözüm vaadi

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, Lübnan'daki Suriyeli mülteciler krizine çok yakında çözüm bulacaklarını belirtti.

Lübnan'ı ziyaret eden Muhammed, başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ofisinde düzenlediği basın toplantısında Suriye hükümetiyle iş birliği içinde olduklarını, yakında Lübnan'daki Suriyeli mülteciler krizine çözüm bulacaklarını ifade etti.

Muhammed, "Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesini istediğinizi zannediyorum. Bu son derece önemli. Suriyelilerin de ülkelerine dönmeyi beklediğini düşünüyorum. Onlar için her şeyin iyisini temenni ediyoruz. BM'de de bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, herkesin Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu, sağlık, eğitim ve su alanında çekilen sıkıntıları bildiğini kaydederek, bu sorunun çözülmesini temenni ettiğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile görüştüğünü belirten Muhammed, görüşmelerinde BM'nin Lübnan'daki kalkınma sürecine, Suriyeli mülteciler krizine destek yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.