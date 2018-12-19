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BM'den Libya'da ulusal uzlaşı girişimi

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame: "Libya'da işlerin olduğu gibi kalmasını isteyen bazı grupların süreci bozması endişesiyle tarihi ve yeri açıklamam mümkün değil. Ancak 2019'un başlarında tüm tarafların katılacağı kapsamlı bir ulusal uzlaşı toplantısı gerçekleştirilecek"

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:50
BM'den Libya'da ulusal uzlaşı girişimi

TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, gelecek yıl başlarında Libya'daki tüm tarafları bir araya getirecek "kapsamlı" bir ulusal uzlaşı toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Selame, başkent Tunus'ta ev sahibi Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin Libya'da ulusal uzlaşı sürecinin başarılı olması için "yoğun" çaba gösterdiğini belirten Selame, şunları kaydetti:

"Libya'da işlerin olduğu gibi kalmasını isteyen bazı grupların süreci bozması endişesiyle, yerini ve tarihini açıklamam mümkün değil. Ancak 2019'un başlarında tüm tarafların katılacağı kapsamlı bir ulusal uzlaşı toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, ekonomik, sosyal, siyasi tüm sorunlar için çözümlerin kararlaştırılması planlanıyor. Palermo'da kararlaştırılan yol haritası hazır. Ulusal uzlaşı toplantısında bu yol haritasının nasıl uygulanacağı da görüşülecek."

Selame, Libya'daki güvenlik durumunun "BM himayesinde sağlanan ateşkesle" giderek iyileştiğine işaret ederek, "İşler bir gecede düzelmez ancak Libya doğru yolda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi düzenlenecek Libya ulusal uzlaşı toplantısının siyasi çözüm yönünde ek bir adım niteliği taşıyacağını belirtti.

Cihinavi, Libya'daki karşıt görüşleri bir araya getirmede Tunus gibi komşu ülkelere önemli rol düştüğünü ifade etti.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi belirsizlik sonucunda rakip hükümetler iktidar ve kaynaklar için mücadele ederken ekonomik, siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarsızlık devam ediyor.

Libya'daki çatışma ve belirsizliğe çözüm amacıyla son olarak İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen uluslararası konferansın sonuç bildirgesinde, "anayasa yazım sürecinin tamamlanması, 2019 baharında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:50
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame
  2. Libya
  3. Tunus

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