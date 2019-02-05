0553 313 94 23

BM'den Libya için acil insanı yardım çağrısı

BM, Libya'da 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı- BM ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 202 milyon dolarlık insani yardım çağrısında bulundu

05 Şubat 2019 Salı 16:16
BM'den Libya için acil insanı yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin bugün "2019 İnsani Yardım Planı" kapsamında 202 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sözcü Laerke, hedeflenen fon ile ülkedeki 550 binden fazla ihtiyaç sahibi insana sağlık, güvenlik, temiz su, barınak ve eğitim hizmetlerinin verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Libya'da 7 yıldır devam eden istikrarsızlık ve güvenlik sorununun on binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Laerke, "Bugün binlerce aile gıda, su ve temel ev eşyası ihtiyacını karşılayamıyor." dedi.

Laerke, Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bu kişilere, ülke içinde yerinden olmuş kişiler, geri dönenler, çatışmalardan etkilenenler, ev sahibi topluluklar ile hukukun üstünlüğünün kaybolduğu ortamda derin insan hakları ihlali ve suistimallerine maruz kalan mülteciler ve göçmenler de dahil." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi Libyalıların büyük çoğunluğunun ülkenin batı ve doğu bölgelerindeki yoğun nüfuslu kentsel alanlarda bulunduğunu belirten Laerke, en şiddetli ihtiyaç sahiplerinin ise Sirte kentinin kıyı bölgeleri ile istikrarsızlık nedeniyle erişimin güç olduğu güney bölgelerinde yaşadığını kaydetti.

- 96 bin kişiye insani yardım yapıldı

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'daki 6-59 ay arasındaki çocukların yüzde 21'inin kronik yetersiz beslenme sorunu yaşadığı bilgisini paylaştı.

Verhoosel, WFP'nin, aralık ayında, 96 bin 346 kişiye insani yardım yaptığını, ocak ayında ise 102 bin 285 Libyalıya yardım planladıklarını aktardı.

2018'de Libya'ya gıda ithalatının limanlara erişiminin sınırlı olması ve yolların kapatılması nedeniyle azaldığına dikkati çeken Verhoosel, bu nedenle bölgede pirinç, buğday ve un gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının yüzde 200 arttığını vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:16
  1. BM
  2. Libya
  3. OCHA
  4. WFP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı yeni ürünleri ile UNICERA'da
    1. Seramiksan teknoloji ve tasarım odaklı..
    2. Beşiktaş'ta polisten kaçan şahıs..
    3. Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
    4. Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal..
    5. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    6. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında..
    7. Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia..
    8. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası
    9. Evinin balkonuna teleferik kurdu
    10. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken..
    12. Fransa'dan İsrail'e tepki: Gözden..
    13. Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    14. Bolu'da cinsel istismar davasında karar
    15. Trafikte makas terörü! Kadın yolcu..
    16. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    17. Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte..
    18. Saint-Joseph Lisesi öğrencileri..
    19. IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak
    20. Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019