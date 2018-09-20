BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması

Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşması detayları üzerinde halen çalıştıklarını, büyük bir katliamı engelleyebileceklerini söylerken, "Türk-Rus İdlib planı birçok bölgede savaşın seyretmeyeceği anlamına geliyor. Fakat silahlı gruplar arasında daha fazla çatışmalar olabilir. " ifadelerini kullandı.

Hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelerek Suriye konusunda önemli detayları ele almış ve bir mutabakat gerçekleştirmiş, ülkelerden de İdlib için önemli bir adım atıldığına dair destek açıklamaları gelmişti.