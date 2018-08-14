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BM'den kritik İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib ve çevresinde meydana gelebilecek bir askeri operasyonun, 3 milyondan fazla insanın hayatını tehlikeye sokacağını ve bölgeye gidecek olan insani yardımları da etkileyeceğini bildirdi.

14 Ağustos 2018 Salı 22:45
BM'den kritik İdlib uyarısı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'de İdlib ve çevresinde olası bir askeri operasyonun en az 3 milyon sivilin hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, idlib ve Halep'te hafta sonu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan ve çoğu çocuk ve kadın en az 116 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "korkunç" saldırıları kınadı.

Panos Moumtzis, "İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatınını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler." uyarısında bulundu. 

Sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Moumtzis, Suriye'de tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara "barışçıl bir şekilde gerçek ve kapsayıcı" bir çözüm çağrısı yaptı. 

 Moumtzis, daha önce İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söylemişti.  

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:45
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