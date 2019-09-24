Birleşmiş Milletler'den kritik açıklama: Silahlı çatışma riskiyle karşı karşıyayız
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülke lderlerine hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' dedi.24 Eylül 2019 Salı 16:54
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda ülke lderlerine hitap etti.
Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız" dedi.
Guterres, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin "Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
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