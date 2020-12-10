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Korona Virüs BM'den koronavirüs aşısı uyarısı
Korona Virüs

BM'den koronavirüs aşısı uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların 'küresel bir kamu malı' olarak muamele görmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:48:00 -
BM'den koronavirüs aşısı uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen aşılara ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgına karşı geliştirilen aşıların 'küresel bir kamu malı' olarak muamele görmesi gerektiğini belirtti.

Afrika Birliği ile yaptığı sanal toplantının ardından konuşan Guterres, zengin ülkelerin koronavirüse karşı aşı hazırlıklarını, dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin izlediğini ve aşı olup olamayacaklarını merak ettiklerini vurguladı.

Afrika'daki 54 ülkede 2,2 milyondan fazla Covid-19 vakasının olduğunu ve 53 binden fazla can kaybının yaşandığını aktaran Guterres, Afrika ülkelerinin aşıya ulaşabilecek kadar yeterli finansmana sahip olmadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü de aşıların eşit dağılımını sağlamayı amaçlayan küresel aşı programı COVAX'ı desteklemiş ve aşıları kamuya açık bir ürün haline getirmek üzere hükümetlere çağrıda bulunmuştu. Programa 189 ülke katılırken, ABD ikili anlaşmalara imza atarak COVAX'ın dışında kalmıştı.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada yaşanan aşı gelişmelerine ilişkin tünelin sonundaki ışığın göründüğünü ancak aşıların eşitsizlikleri arttıran özel ürünler olarak değil, küresel kamu malları olarak eşit bir şekilde paylaşılması gerektiğini söylemişti.

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