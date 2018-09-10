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BM'den korkutan uyarı! 21. yüzyılın en büyük felaketi yaşanabilir

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, eğer önlem alınmazsa İdlib'de 21.yüzyılın en büyük felaketi yaşanabileceği bildirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:25
BM'den korkutan uyarı! 21. yüzyılın en büyük felaketi yaşanabilir

 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinde 21. yüzyılın en büyük insani kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "İdlib için hepimiz alarma geçtik. İdlib halkı için bu anın ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığını, bunların 2 milyonunun insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Lowcock, "Korumasız durumdaki insanlar için son derece alarm durumundayız." ifadesini kullandı.

Lowcock, geçmişte Doğu Guta ve Halep'teki sivillerin çoğunun yapılan anlaşmalarla İdlib'e geldiğini, bunun aksine İdlib halkının böyle bir şansı olmadığını vurgulayarak, bölgede yaşanacak olası bir trajediye dikkati çekti.

"21.YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİ YAŞANMADAN"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, "İdlib'de gelecek birkaç ay, en kötü insani felaket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan bu sorunla başa çıkmanın yolları olmalı. Bu bizim en önemli mesajımızdır."  diye konuştu.

İdlib'de çok büyük sivil kayıpların yaşanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Lowcock, İdlib'deki olası bir göç dalgasına karşı detaylı planlarının olduğunu söyledi. 

Lowcock, İdlib geneline yapılacak genel bir saldırı durumunda 800 bin sivilin göç edeceği öngörüsünde bulunarak, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) stoklarında 850 bin sivile bir hafta yetecek hazır yemek stoğunun olduğu bilgisini paylaştı.

Sivillerin büyük topluluklar halinde İdlib'in farklı bölgelerine doğru hareket edebileceği ihtimali konusunda hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Lowcock, bu kapsamda geçen hafta Esed rejimi ve Suriye Kızılayı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. 

REJİMLE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Lowcock, AA muhabirinin, "Geçen hafta, İdlib'deki sivillere yönelik Esed rejimiyle görüşmeler yaptığınızı söylediniz ama rejim halihazırda İdlib'e saldırıyor ve hava saldırıları düzenliyor. Rejimin İdlib'deki sivillere yönelik planı nedir? Önce saldırıp sonra yardımcı olmak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"BM, siyasi süreç kapsamında, Staffan de Mistura öncülüğünde nüfus yığılmasının yaşandığı İdlib'de 'kanlı bir savaş' ve 'katliamı' önlemek için ciddi müzakereler yürütüyor. Bizim en önemli mesajımız (olası bir) vahşetten ve 21. yüzyılda şimdiye kadar görmediğimiz insanlık felaketinden kaçınılması. Bu kabul edilemez, bundan kaçınılması gerekiyor."

İdlib'de büyük bir felaketin yaşanmasını arzu etmediklerini vurgulayan Lowcook, Esed rejimi ve diğer ilgili taraflarla bu kapsamda görüşmeler yaptıklarını aktardı.

 
Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:25
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