BM korkutan açıklamayı yaptı: 30 bin kişi kaçmaya başladı!
Birleşmiş Milletler (BM) korkutan açıklamayı yaptı. BM, Esed ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonrası 30 binden fazla insanın bölgeden kaçtığını açıkladı.10 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden bu yana 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM'nin verdiği rakam, 9 Eylül'e kadar olan gelişmeleri içeriyor.
Suriye'nin kuzeybatısındaki kent, geçen haftadan bu yana Rusya ve rejimin hedefinde. Savaş uçaklarının bombardımanına, ordu birliklerinin topçu ateşi eşlik ediyor.
Türkiye, yaklaşık 4 milyon insanın sıkışıp kaldığı İdlib'e bir saldırının felakete yol açacağı uyarısını yapıyor.
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