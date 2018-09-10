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BM korkutan açıklamayı yaptı: 30 bin kişi kaçmaya başladı!

Birleşmiş Milletler (BM) korkutan açıklamayı yaptı. BM, Esed ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonrası 30 binden fazla insanın bölgeden kaçtığını açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
BM korkutan açıklamayı yaptı: 30 bin kişi kaçmaya başladı!

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden bu yana 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM'nin verdiği rakam, 9 Eylül'e kadar olan gelişmeleri içeriyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki kent, geçen haftadan bu yana Rusya ve rejimin hedefinde. Savaş uçaklarının bombardımanına, ordu birliklerinin topçu ateşi eşlik ediyor.

Türkiye, yaklaşık 4 milyon insanın sıkışıp kaldığı İdlib'e bir saldırının felakete yol açacağı uyarısını yapıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
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