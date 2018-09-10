BM korkutan açıklamayı yaptı: 30 bin kişi kaçmaya başladı!

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden bu yana 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM'nin verdiği rakam, 9 Eylül'e kadar olan gelişmeleri içeriyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki kent, geçen haftadan bu yana Rusya ve rejimin hedefinde. Savaş uçaklarının bombardımanına, ordu birliklerinin topçu ateşi eşlik ediyor.

Türkiye, yaklaşık 4 milyon insanın sıkışıp kaldığı İdlib'e bir saldırının felakete yol açacağı uyarısını yapıyor.