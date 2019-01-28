BM'den Koreler arası ortak kazı çalışmasına yaptırım muafiyeti

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için Koreler arası ortak kazı projesine bir yaptırım muafiyeti tanıdı.

Yonhap ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, BMGK'nin, Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesi için yaptırım muafiyeti tanıdığı belirtildi.

BMGK'nin kararı geçen hafta, Seul'ün, proje için gerekli ekipmanların Kuzey Kore'ye tedarik edilmesinin, Pyongyang'a yönelik yaptırımlara engel teşkil etmeyeceğine dair garanti vererek muafiyet talep etmesi üzerine aldığı kaydedildi.

Karar neticesinde, Kuzey Kore'ye kazı çalışmalarının yapılacağı alan için gerekli ekipman tedarik edilebilecek.

Güney Kore ile ABD'nin, 17 Ocak'ta video konferans yoluyla yapılan bir "çalışma grubu" toplantısında, söz konusu proje için yaptırım muafiyeti konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması çabaları çerçevesinde ortak projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.

- Kuzey'in yayın organından, Koreler arası projelere dışarıdan müdahale edilmemesi çağrısı

Diğer yandan, Kuzey Koreli yayın organı "DPRK Today", sınır ötesi ilişkilerin "iç mesele" olduğunu belirterek, Koreler arası ortak projelere dışarıdan müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, DPRK Today internet sitesinde, "Uzlaşmayı ve birliği pekiştirmek ve refah yolunu açmak için Kuzey ve Güney arasındaki işbirliğini ve mübadeleleri tamamen genişletmek ve ilerletmek kendi halkımızın iç meselesidir." ifadesine yer verildi.

Koreler arası mevzuların yabancı güçler tarafından dikte edilmesine izin vermenin "saçma" olduğunun ve bu durumun, iki Kore'nin gelişmesini engelleyecek ve sadece dış güçlerin yararına olacak "kendi kendini imha etmekle" aynı anlama geldiğinin kaydedildiği sitede, "Yabancıların karışmasına ve müdahalesine izin verdiğimiz sürece, Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilere ilişkin sorunları kendi görüş ve taleplerimizi yansıtarak çözemeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

BMGK, kasım ayında, Kuzey Kore'nin Güney ile sınırında tren yollarının birleştirilmesine yönelik araştırma yürütülebilmesi için yaptırım muafiyeti tanımıştı.

BMGK'nin Kuzey Kore yaptırım komitesinde oy birliğiyle alınan muafiyet kararı neticesinde Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırına tren yollarının birleştirilmesine yönelik inceleme için gerekli materyal ve yakıtın tedarik edileceği belirtilmişti.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kasım ayında, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiği duyuruldu.



















