0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a çağrı: Mültecileri tahliye et

BMMYK sözcülerinden Liz Throssell, Ege adalarındaki binlerce mülteciyi "tehlikeli boyutlardaki aşırı kalabalık kamplardan" acilen tahliye etmesi için Yunanistan'a çağrı yaptı.

01 Ekim 2019 Salı 16:02
Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a çağrı: Mültecileri tahliye et

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki binlerce mülteciyi "tehlikeli boyutlardaki aşırı kalabalık kamplardan" acilen tahliye etmesi için Yunanistan'a çağrı yaptı.

BMMYK sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ege adalarına eylülde, çoğunluğu Afgan ve Suriyeli 10 bin 258 düzensiz göçmenin geldiğini, bunun 2016'dan bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğuna vurgu yaptı.

Toplam kamp kapasitesinin 5 katı

Adalardaki toplam mülteci sayısının 30 bine ulaşmasının mevcut insani şartları daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Throssell, Midilli, Sisam ve İstanköy adalarındaki durumun kritik olduğunu söyledi.

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 12 bin 600 kişinin kaldığını aktaran Throssell, bu sayının toplam kamp kapasitesinin beş katı olduğunu belirtti.

Yangın sonucu kadın ve çocuklar yaşamını yitirmişti

Throssell, kötü şartlarıyla bilinen Moria mülteci kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucu bir kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği vakayı anımsatarak "Olayın ardından sığınmacıların başlattığı isyan polisle çatışmalara neden oldu." dedi.

Sisam Adası'ndaki Vathy mülteci kampında da kapasitenin 8 kat üzerinde, 5 bin 500 kişinin barındığına vurgu yapan Throssell, İstanköy'de ise 700 kişilik alanda 3 bin mültecinin kaldığına dikkati çekti.

Throssell, Ege adalarındaki binlerce mülteciyi tehlikeli boyutlardaki kalabalık kamplardan acilen tahliye etmesi için Yunan hükümetine çağrı yaptı.

Mültecilerin kendine güvenebilmeleri ve Yunanistan'a entegre olmalarını desteklemek de dahil daha uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Throssell, "Toplamda binden fazla olan refakatsiz çocuğun durumu da endişe verici boyutlarda. Bunların sadece dörtte biri yaşlarına uygun bir barınakta kalıyor." diye konuştu.

Hafta sonu, Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştı. Yangından etkilenen bir kadın ve çocuk yaşamını yitirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:02
  1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
  2. Ege adaları
  3. BMMYK sözcülerinden Liz Throssell
  4. BM Cenevre Ofisi
  5. düzensiz göçmen
  6. Throssell
  7. Midilli
  8. Sisam
  9. İstanköy
  10. Midilli Adası
  11. Moria mülteci kampı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    2. İBB'de neler dönüyor? Çok konuşulacak..
    3. Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    4. Zenit Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    5. TFF'den Alanyaspor-Fenerbahçe maçına..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çatı altında..
    7. Leipzig Olympique Lyon Şampiyonlar..
    8. Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı..
    9. CHP ve İYİ Parti arasında 'Erdoğan'..
    10. Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi..
    11. Saadet Partisi'ne kritik ziyaret!..
    12. Slavia Prag Borussia Dortmund..
    13. Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü
    14. Genç evlilik mağdurlarının gözü..
    15. Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni..
    16. AB ülkeleri kahveye servet ödedi
    17. Ali Babacan'dan yakın çevresine..
    18. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri..
    19. EYT son dakika haberleri! Emeklilikte..
    20. Ülkeyi şoke eden saldırı! Okula..
    21. TBMM'de HDP rezaleti! İstiklal..
    22. Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    23. Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl..
    24. Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl..
    25. İletişim Uzmanı Sevda Türküsev..
    26. İstanbullular dikkat! 16 saat su..
    27. AK Parti'den EYT açıklaması
    28. EYT son dakika gelişmeleri! AK..
    29. AK Parti'den kabine değişikliği..
    30. BM'den komşuya çağrı: Mültecileri..
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı