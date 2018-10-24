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BM'den Kıbrıs hamlesi!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasadis ile görüşmeler yapmak amacıyla 31 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs’a gidecek.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
BM'den Kıbrıs hamlesi!

Lute'nin cuma günü yapılacak liderler görüşmesinden sonra Ada'ya gelecek olması, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Akıncı ile Anastasiadis, cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında bir araya gelecek. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
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