BM'den Kıbrıs hamlesi!

Lute'nin cuma günü yapılacak liderler görüşmesinden sonra Ada'ya gelecek olması, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Akıncı ile Anastasiadis, cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında bir araya gelecek.

KAYNAK: DHA