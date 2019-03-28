BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya açık yargılansın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin katillerinin kamuya açık olarak yargılanması için Suudi Arabistan hükümetine çağrıda bulundu.

Kaşıkçı, cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmayı yürüten BM Özel Raportörü Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi gazeteciyi öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standardlara uymadığını vurguladı.

Cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı kınayan Callamard, "Suudi Arabistan hükümeti, mevcut yargılama sürecinin, 'uluslararası standartlara göre usul adaleti veya sonuçlarının geçerliliği açısından' uluslararası toplumu tatmin edeceğine inanıyorsa, şiddetle yanılgıya düşüyor." ifadesini kullandı.

Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan hükümetinin başlangıçta 21 kişiyi gözaltına aldığını, bunların 5'inin ölüm cezasıyla olmak üzere 11'inin halihazırda yargılandığını aktardı.

- "Cinayet Suudi Arabistan'ın iç meselesi değil"

"Kaşıkçı cinayeti, yabancı bir ülkenin konsolosluk ofisinde yargısız bir infazın sonucuydu." ifadesini kullanan Callamard, Suudi Arabistan hükümetinin düşündüğünün aksine bu cinayetin bir "iç mesele" olmadığının altını çizdi.

Callamard, mevcut yargılamayla Kaşıkçı ailesinin haklarının korunamayacağına işaret ederek, cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı da kınadı.

Özel Raportör Callamard, "Şimdiye kadar Suudi makamlar halka açık olarak, cinayete ilişkin suçluların kimliklerini, hükümetle ilişkilerindeki rollerini veya karşılaştıkları suçlamaların detaylarını dahi açıklamadılar. Yargılama işlemlerini kapalı kapılar ardında sürdürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

- Soruşturmaya ilikin Suudi Arabistan'a bir dizi çağrı

Suudi Arabistan hükümetine Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve öldürülmesine ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapan Callamard, cinayetle ilgili yargılanan kişilerin kimliklerinin ve karşılaştıkları suçlamaların ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Callamard, ayrıca, tüm yargı sürecinin ve suçlananlara yönelik delillerin kamuoyuna açıklanması, duruşma sürecini izlemesi için uluslararası bağımsız uzmanların ülkeye davet edilmesi, Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin kalıntıların nerede olduğunun açıklanması ve soruşturma başlangıcında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanların akibetinin açıklanması için Suudi Arabistan makamlarını göreve davet etti.