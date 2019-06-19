Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı raporu: Suudi Arabistan sorumlu Birleşmiş Milletler, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin raporunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmesine ilişkin raporunu açıkladı. Raporda yer alan ifadeler; -BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır" -"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" -"ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı" -"Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" -BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"

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