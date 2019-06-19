Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı raporu: Suudi Arabistan sorumlu
Birleşmiş Milletler, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin raporunu açıkladı.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:15
Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmesine ilişkin raporunu açıkladı.
Raporda yer alan ifadeler;
-BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır"
-"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli"
-"ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı"
-"Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
-BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"
YORUM YAZ