BM'den Kaşıkçı talimatı! 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü düşünülenCemal Kaşıkçı ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçt,. BM kayıp gazeteci Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Açıklamayı yapan Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları komiseri Michelle Bachelet, olayın bir an önce aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Bachelet açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır."

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.