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BM'den Kaşıkçı davasıyla ilgili açıklama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani:- "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz"

04 Ocak 2019 Cuma 14:20
BM'den Kaşıkçı davasıyla ilgili açıklama

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da dün görülmeye başlayan davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Shamdasani, Suudi Arabistan'da dün görülmeye başlayan Kaşıkçı davasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaşıkçı davasını takip ettiklerini ancak bunu yeterli bulmadıklarını aktaran Shamsadani, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Shamsadani, Suudi Başsavcılığın cinayetle ilgili 5 kişinin idamını talep etmesine ilişkin ise BM'nin her koşulda idam cezasına karşı olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, BM'nin dünkü duruşmayı takip ettiğini söyleyen Shamsadan, Suudi yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:20
  1. BM
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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