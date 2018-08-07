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BM'den K. Kore'ye insani yardımları kolaylaştıracak önlemler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle yaptırım uygulanan K. Kore'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracak adımlar attı.

07 Ağustos 2018 Salı 09:23
BM'den K. Kore'ye insani yardımları kolaylaştıracak önlemler

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore yaptırım komitesi, ABD tarafından sunulan Kuzey Kore'ye insani yardım göndermek isteyen örgütler ve hükümetlerin karşılaştığı zorlukları kolaylaştırmaya yönelik adımları onayladı.

Böylece BM ve diğer yardım kuruluşları Kuzey Kore'ye insani yardım göndermek istediğinde hızlı bir şekilde yaptırımlardan muaf tutulacak.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

BM kararları yaptırımların insani yardımları ve yardım örgütlerini etkilememesi gerektiğini belirtse de yardım kuruluşları, yaptırımlar nedeniyle bürokratik engellerin hayati önem taşıyan yardımların ulaştırılmasını yavaşlattığını savunuyor.

BM'ye göre, uzun süredir devam eden ve büyük ölçüde göz ardı edilen insani krizle karşı karşıya olan Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ını oluşturan 10 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kronik gıda sıkıntısı yaşanan ülkede her 5 çocuktan birinin gelişme ve büyüme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:23
  1. Birleşmiş Milletler

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