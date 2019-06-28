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BM'den "İran'dan resmi bir mektup almadık" açıklaması

28 Haziran 2019 Cuma 21:59
BM'den "İran'dan resmi bir mektup almadık" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran'ın ABD ile yaşanan İHA gerginliğinde hava sahasının ihlali gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğuna ilişkin haberlere dair soruyu yanıtladı.

"İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık." diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

İran basınında bugün çıkan haberlerde İran'ın, ABD'nin, bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğu belirtilmişti.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından Tahran-Washington hattında başlayan gerginlik devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 21:59
  1. ABD
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