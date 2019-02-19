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BM'den Irak'a ekonomik kalkınma için mali destek

BM ile Irak arasında, Musul ve Basra'daki kalkınma projelerini desteklemek ve gençlere iş imkanı yaratmak için 41,5 milyon dolarlık finans desteği anlaşması yapıldı

19 Şubat 2019 Salı 13:40
BM'den Irak'a ekonomik kalkınma için mali destek

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ile Irak arasında ülkede terörden zarar gören ve kamu hizmeti konusunda yoksunluk yaşanan bölgelerin kalkınması için 41,5 milyon dolarlık destek anlaşması imzalandı.

Irak Planlama Bakanlığında düzenlenen imza törenine Planlama Bakanı Nuri Natık Duleymi ve BM Irak Büyükelçisi Ramon Blecua katıldı.

Duleymi, imza töreninde yaptığı konuşmada, BM'nin sağladığı bu destekle hizmet bakımından ciddi şekilde ihmale maruz kalan Basra'da bazı kalkınma projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Iraklı Bakan ayrıca ülkesine finans desteğini sürdüren BM'ye teşekkür etti.

BM Irak Büyükelçisi Blecua da bu anlaşmayla Irak ekonomisini güçlendirme ve yeni istihdam olanakları sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Blecua, "Bu destek, Irak'ın Basra ve diğer ihtiyaç bölgelerini kapsayacak. BM, Irak'a özellikle yeni iş fırsatları yaratma ve bu çerçevede yerel yönetimleri destekleme konularında verdiği taahhütlere bağlı kalıyor. BM olarak sadece terörden kurtarılan bölgelerde değil, ülkenin güney kentlerinde de kalkınma ve destek projelerimiz söz konusu." dedi.

Anlaşmaya göre Basra ve Musul'da terörden zarar gören tarihi ve kültürel miras bölgeleri yeniden imar edilecek, Musul'a bağlı köylerde gıda ve tarım gibi kalkınma projeleri desteklenecek ve ülkedeki gençlerin gerçekleştireceği bir takım projeler de finanse edilerek onlar için yeni iş olanakları oluşturulacak.

Planlama Bakanlığındaki imza töreninde Basra Valisi Esad İdani de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:40
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