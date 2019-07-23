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BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu

23 Temmuz 2019 Salı 11:24
BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Beşşar Esed rejimin saldırılarına tepki göstererek sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.

Cutts, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçelerine dünkü saldırılarında onlarca sivilin öldüğü belirten Cutts, söz konusu saldırıların son dönemdeki en kanlı saldırı olduğunu kaydetti.

Cutts, "Saldırının çoğu kurbanları kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ölenler arasında ayrıca kurtarma ve sağlık çalışanları da vardı. Cesetler paramparça olmuştu. Kurtarma ekipleri yoğun çalışarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıların acilen son bulmasını isteyen Cutts, sivillerin ve altyapının hedef alınmasının herhangi bir açıklamasının olmadığını vurguladı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman, Serakib, Bıdama ve Kefrenbil ile Keferruma ilçesine dün düzenlediği hava saldırılarında 50 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:24
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  2. Esed
  3. İdlib
  4. Mark Cutts
  5. Rusya
  6. saldırı
  7. Suriye

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