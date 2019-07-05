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BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine saldırılara kınama

BM Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırıları kınadı

05 Temmuz 2019 Cuma 21:18
BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine saldırılara kınama

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'deki sağlık merkezleri ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınayarak, sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Cutts, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında sivil alanları ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılardan endişe duyduğunu belirterek, "Dün bir sivil hastaneye bir saldırı daha gerçekleştirildi. Bu kez İdlib'in Kefrenbil ilçesinde insani yardım çalışanlarının katkılarıyla iç savaş sırasında kurulan yeraltı hastanesi hedef alındı." ifadesini kullandı.

Cutts, BM tarafından desteklenen hastanenin hedef alınmaması için sağlık kuruluşunun koordinatlarının çatışan taraflarla paylaşıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"4 Temmuz'da öğleden sonra gerçekleştirilen bu son saldırı, hastaneyi yöneten ekiplerce BM'ye bildirilmiştir. Saldırıya uğrayan yeraltı hastanesinde sağlık çalışanları ile hastalar vardı. Neyse ki hastanenin girişini hedef alan saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmadı. Bu saldırı, savaşın kötü yüzünü ve sivillerin korumasız olduğunu göstermektedir."

Suriye'de nisan sonundan bu yana 25 sağlık merkezi ve 45 okula saldırı düzenlendiğini aktaran Cutts, iki hafta önce İdlib'e yapılan hava saldırısında bir ambulanstaki 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, sivilleri ve sivilleri kurtarmaya çalışanları hedef alan her türlü eylemi en sert şekilde kınadığını vurguladı.

Cutts, uluslararası toplumu, sivillere yönelik saldırıları durdurmaya çağırarak, "Uluslararası toplum bu saldırıları durduramaz mı? Nerede insanlık? İdlib yanıyor. Dünya buna sessiz kalıp izleyemez. Savaş sırasında bile çatışan grupların sivilleri korunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.





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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:18
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