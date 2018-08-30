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BM'den İdlib uyarısı: Türkiye'ye zaman tanıyın

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura, İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'a askeri çatışmayı önlemek için zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:42
BM'den İdlib uyarısı: Türkiye'ye zaman tanıyın

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura, İdlib'de büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu. Mistura yaklaşan çatışmanın, İdlib'in hatta Suriye'nin sınırlarının dışına taşma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

NTV'nin haberine göre, BM Suriye özel temsilcisi Mistura, Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, İdlib'de yaklaşık 10 bin El Nusra ve El Kaide "teröristi" bulunduğunu hatırlattı. Mistura kimyasal silah kullanımının önlenmesinin hayati önemde olduğuna vurgu yaptı.

 Hem Esed rejiminin hem El Nusra'nın elinde klor gazı bulunduğunu belirtti. Sivillerin İdlib'i terk etmesi için insani koridor açılması çağrısı yaptı.

Aynı dakikalarda Kremlin'den de İdlib açıklaması geldi. Kremlin "terörist yuvası" olarak nitelediği İdlib'de harekete geçilmemesinin riskli olacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:42
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