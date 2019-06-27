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BM'den "Hol Kampı" tepkisi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisinin kıdemli insani danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'nda barınan çocukların durumunun utanç verici olduğunu söyledi

27 Haziran 2019 Perşembe 15:18
BM'den "Hol Kampı" tepkisi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisinin kıdemli insani danışmanı Najat Rochdi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'nda, büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 73 bin sivilin bulunduğunu belirterek, "Hol kampında kalan binlerce çocuğun durumu utanç verici olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rochdi, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Suriye'deki acil insani önceliklerini destekleme çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısında devam eden şiddetin, "kabul edilemez" boyutlara ulaştığını belirten Rochdi, sivillerin, insani yardım çalışanlarının ve sivil altyapının olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Bölgeye yönelik saldırıların tekrar patlak vermesinin ardından çoğunluğu kadın ve çocuk en az 300 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Rochdi, "Çatışmanın başlamasından bugüne dek bazı kişilerin evlerini ortalama 5 kez, bazılarının da 10 kez terk etmek zorunda kaldıklarına dair raporlar aldık." ifadelerini kullandı.

Rochdi, YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki El Hol kampında büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan olmak üzere 73 bin sivilin bulunduğunu belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında kalan binlerce çocuğun durumu utanç verici olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman, uluslararası insan hakları hukukuna göre, çocuklara özel koruma ve bakım sağlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Rukban kampında bulunan yaklaşık 27 bin sivilin de en temel insani yardımlardan mahrum olduğunu vurgulayan Rochdi, kampa sürekli insani erişim izni ve kamptan ayrılmak isteyenlere de acil yardımcı olunması talebini yineledi.

Rochdi, Suriye genelindeki çatışan tüm taraflara sivillerin korunması için çağrıda bulunarak çok sayıda masum insanın yaşamının tehlikede olduğu ülkede, evrensel prensipler ve değerlere uyulması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:18
  1. BM
  2. Hol kampı
  3. Najat Rochdi
  4. Suriye

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