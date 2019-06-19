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BM'den Hak-İş'in mektubuna cevap

Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan'ın, 17 Mayıs'ta İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkati çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektuba cevap verildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
BM'den Hak-İş'in mektubuna cevap

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan'ın, 17 Mayıs'ta İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkati çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektuba cevap verildi.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofis Sorumlusu Peggy Hicks imzasıyla gönderilen cevabi mektupta, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı sıfatı kabul edildi.

Arslan'a, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları gündeme getirmesi dolayısıyla edilen teşekkürle başlayan mektupta, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin tutuklular konusunda İsrail'e yükümlülüklerini hatırlattığı ve hatırlatmaya devam edeceği ifade edildi.

BM mektubunda şunlar kaydedildi:

"Sayın Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla ilgili mektubunuz için teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllardır tutuklulara yapılan muameleyi yakından takip etmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Konseyi Kararları S-9/1 ve S-12/1'e uygun olarak, İnsan Hakları Konseyine verilmiş periyodik raporlar, devamlı olarak yapılan kötü muamele ve işkence iddiaları dahil, Filistinli tutuklulara gösterilen muamele ile alakalı endişesini konu almaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bilhassa tutuklular hususunda uluslararası insan hakları ve uluslararası insan hukuku yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e zorunluluklarını, yükümlülüklerini hatırlatmıştır ve hatırlatmaya da devam edecektir."

Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkati çekmek ve mahkumiyetlere son verilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazmıştı.

Arslan mektubunda, mahkumiyetlere son verilmesi için BM'nin harekete geçmesi talebini iletmişti.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
  1. BM
  2. Hak-İş
  3. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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