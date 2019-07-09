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BM'den "Güney Sudan" açıklaması

BMMYK sözcülerinden Charlie Yaxley:- "(Güney Sudan'da geçen yıl imzalanan barış anlaşması) İlerleme kaydedildi ancak kilit alanlardaki gerginlik çözüme kavuşturulamadı. Kesin barış hala uzak bir ihtimal"

09 Temmuz 2019 Salı 18:29
BM'den "Güney Sudan" açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Charlie Yaxley, Güney Sudan'da geçen yıl imzalanan barış anlaşmasına ilişkin, ilerlemenin kaydedildiğini ancak kilit alanlardaki gerginliğin çözüme kavuşturulamadığını, kesin barışın hala uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Yaxley, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 8 yıl önce Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazandığını ve "dünyanın en genç ülkesi" olduğunu belirtti.

O zamandan beri, ülkenin trajik şekilde barıştan çok savaşa sahne olduğunu ifade eden Yaxley, uluslararası topluma ve liderlere dünyadaki en büyük göç dalgalarından birinin yaşandığı Güney Sudan'a yönelik barış çabalarının hızlandırılması için çağrıda bulundu.

Yaxley, komşu ülkelerde şu anda 2,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin yaşadığı, ülkede de 1,9 milyon sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Geçen yıl 12 Eylül'de Güney Sudan'daki çatışan taraflar arasında imzalanan anlaşmanın ülkedeki barışın temelini oluşturduğuna işaret eden Yaxley, "İlerleme kaydedildi ancak kilit alanlardaki gerginlik çözüme kavuşturulamadı. Kesin barış hala uzak bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.

- Güney Sudan 2011'de bağımsızlığını ilan etmişti

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen eylülde düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:29
  1. barış
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi
  3. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Charlie Yaxley
  4. BMMYK
  5. Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit
  6. Güney sudan

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