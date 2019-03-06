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BM'den Fransa'ya "sarı yelekliler" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet:- "(Fransa'ya) Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum"- "(Keşmir'deki gerilim) Hem Hindistan’ı hem de Pakistan’ı, sahadaki durumu gözetlemek ve çözümünün bir parçası olması gereken insan hakları meselelerinde her iki ülkeye yardımcı olmak için ofisime davet ediyorum"

06 Mart 2019 Çarşamba 18:53
BM'den Fransa'ya "sarı yelekliler" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'da üç aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemine ilişkin, "Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda konuşan Bachelet, ekonomik haklardan ve kamu işlerinden mahrum bırakıldıklarını düşünen sarı yeleklilerin, Fransa'da protestolarda bulunduğunu söyledi.

Bachelet, Fransız hükümetine halen devam eden "ulusal müzakereler" de dahil sarı yelekliler ile diyalog yapma çağrısında bulunarak, "Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

- Keşmir sorunu için arabuluculuk teklifi

Konuşmasında, Hindistan'da yoksulluğun azalmasına rağmen eşitsizliğin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurgulayan Bachelet, ülkedeki Müslümanlara yönelik tacizlerin arttığına yönelik raporlar aldıklarını aktardı.

Bachelet, bu tür bölücü politikaların yalnızca birçok kişiye zarar vermeyeceğini ayrıca Hindistan’ın ekonomik büyümesini baltalayacağını ifade ederek, "Dar siyasi gündemlerin savunmasız insanların daha fazla marjinalleşmesini sağladığı görülüyor." dedi.

Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesindeki gerginlikten endişe duyduğunu belirten Bachelet, "Hem Hindistan’ı hem de Pakistan’ı, sahadaki durumu gözetlemek ve çözümünün bir parçası olması gereken insan hakları meselelerinde her iki ülkeye yardımcı olmak için ofisime davet ediyorum." diye konuştu.

- Venezula uyarısı

Bachelet, Venezuela'daki ekonomik durumun bu ülkeye yapılan yaptırımlarla çok daha kötüleştiği uyarısında bulunarak, "Ortaya çıkan mevcut siyasi, ekonomik, sosyal ve kurumsal kriz endişe verici." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların da bir sonucu olarak, eşi görüşmemiş sayıdaki Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Bachelet, konuyu 20 Mart'ta yeniden İnsan Hakları Konseyi'ne taşıyacağını aktardı.

- Fransa'daki protestolar

Fransa hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve bin 796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:53
  1. Bachelet
  2. BM
  3. Fransa
  4. Hindistan
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