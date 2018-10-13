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BM'den Fransa'ya burka çağrısı

BM İnsan Hakları Komitesi, Fransa'ya burka yasağını kaldırması yönünde çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:36
BM'den Fransa'ya burka çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (HCR) izleme organı olan, 18 hakimli İnsan Hakları Komitesi'nin bu ay içinde, Fransa'ya 11 Ekim 2010'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy zamanında çıkarılan "Kamusal alanda yüzün gizlenmesine ilişkin" yasanın getirdiği burka yasağının kaldırılması yönünde karar aldığını yazdı.

Fransa'da, burka adı verilen ve yüzü de kapatan çarşaf giydikleri için ceza alan iki kadının başvurusunu inceleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi karar aşamasında.

İnsan Hakları Komitesi, bu ay içinde, Fransa'ya burka yasağını kaldırması yönünde çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.

Komitenin başvuruları incelemesinin adından, yasanın "eşitlik ve inanç özgürlüğü" ilkelerine aykırı olduğu hükmüne vardığı ve kararını gerekçeleriyle birlikte bu ay içinde paylaşacağı belirtildi. Uygulamada kadınlara yönelik bir eşitsizlik olduğunu tespit eden İnsan Hakları Komitesi'nin, Fransa'dan yasanın iptalini isteyeceği bilgisi de yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:36
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Fransa
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Sarkozy

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