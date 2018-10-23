BM'den flaş peçe kararı! O ülkeye ültimatom verildi

Fransa 2010 yılında kamusal alanda burka ve peçe takılmasını yasaklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, bugün yaptığı açıklamada, yasağın bir insan hakları ihlali olarak görüldüğünü vurgulayarak, bu konunun tekrar gözden geçirilmesi için Fransa'ya 180 gün süre verildiğini duyurdu

Fransa dışında, Avusturya, Belçika ve Danimarka gibi Avrupa ülkeleri de daha önce bu tür İslami kıyafetleri yasaklayan yasaları uygulamaya koymuşlardır.