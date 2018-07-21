BM'den flaş çağrı: Herkes geri çekilsin!

İsrail ordusu, Gazze şeridi boyunca bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirdi. İsrail, bugün bazı askeri birliklerine ateş açıldığını ileri sürmüştü. Bu açıklamanın ardından gerçekleşen saldırılarda, dört Filistinli şehit oldu.

BM: SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, her iki tarafa da geri çekilme çağrısı yaptı ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın eşiğine gelindiğini belirterek şunları ifade etti:

"HERKES GERİ ÇEKİLSİN! YARIN DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ!"

“Gazze'deki herkes bu eşikten geri adım atmalı. Yarın değil, gelecek hafta değil, hemen şimdi geri adım atılmalı. Filistinliler'i ve İsrailliler'i başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı."

Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, üç kişi bombalı saldırılarda şehit olurken, dördüncü kişinin ise İsrail sınırındaki gösterilerde vurularak şehit edildiği belirtildi.