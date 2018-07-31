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Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama: İran, Türkiye ve Rusya ile Cenevre'de bir araya geleceğiz

Soçi'de gerçekleşen 10. Garantörler Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan BM temsilcisi Mistura, “İran, Türkiye ve Rusya ile Eylül ayında Cenevre’de bir araya geleceğiz” dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:51
Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama: İran, Türkiye ve Rusya ile Cenevre'de bir araya geleceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de Astana formatlı 10. Garantörler Toplantısı kapsamında Türk, İranlı ve Rus heyetlerle Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarıyla ilgili gayriresmi görüşme yaptı.

De Mistura ve garantör ülkeler, Soçi'deki Radisson Blu Paradise Resort Oteli'inde yerel saatle 10.00 sıralarında anayasa konulu bir görüşme gerçekleştirdi.

BM temsilcisi, gayriresmi görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Garantör ülkelere rejim, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak Anayasa Komitesi'nin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sundum." ifadesini kullandı.

De Mistura'nın basın ofisinden yapılan açıklamada da temsilcinin, garantör ülkelerle eylül ayının başında Cenevre'de anayasa konusunda resmi toplantı için bir araya gelmeyi beklediği bildirildi.

BM toplantısının ardından Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri başkanlığındaki Türk, Rus ve İranlı heyetler, üçlü görüşmeye girdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞMELER YAPACAKLAR

Garantör ülkeler, gün içinde düzenlenecek ana toplantıda okunması beklenen nihai bildiri için uzlaşı sağlamaya çalışacaklar.

Bu esnada muhalefet ve rejim heyetleri de BM ve garantörlerle ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.

Sonuç bildirisinde tarafların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldıkları vurgusunun yer alması bekleniyor.

Taraflar, dünkü ön görüşmelerde güven artırıcı önlemler kapsamında sembolik sayıda tutuklu ve esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:51
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Cenevre
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran
  6. Staffan de Mistura
  7. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  8. 10. Garantörler Toplantısı

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