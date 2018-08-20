BM'den Filistin açıklaması: Desteğimiz sürecek!

Birleşmiş Milletler (BM), Filistinlilerin şiddet, tehdit, mal varlığı ve gelir kaybı, uluslararası insani ve insan hakları kanunlarının çeşitli ihlallerine maruz kalmaya devam ettiğini ve bölgeye desteğin süreceğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Genel Kurulu'na sunduğu Filistin raporunun detaylarını paylaştı.

Dujarric, Guterres'in, sunduğu raporda 50 yıllık İsrail askeri işgalinin ardından Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilerin şiddet, tehdit, mal varlığı ve gelir kaybı, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları kanunlarının çeşitli ihlallerine maruz kalmaya devam ettiğini aktardığını kaydetti.

Sözcü Dujarric, raporda, BM'nin zor durumdaki Filistinlileri korumaya devam edeceğinin ifade edildiğini, sahadaki BM kuruluşlarının finansal zorluklar yaşadığına dikkat çekilerek, üye ülkelerin desteğe çağrıldığını da söyledi.

Öte yandan Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in de Gazze Şeridi'ndeki acil durum hizmetlerinin devam edebilmesi için üye ülkeleri fon sağlamaya çağırdığını ifade etti.

Dujarric, temel hizmetlerin bölgede yıl sonuna kadar devam edebilmesi için 4 buçuk milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.