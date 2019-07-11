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BM'den Filipinler'deki "uyuşturucu kampanyası" için soruşturma kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Filipinler'in uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürüttüğü kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:06
BM'den Filipinler'deki "uyuşturucu kampanyası" için soruşturma kararı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Filipinler'in uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürüttüğü kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik BM'nin ön soruşturma başlatmasını kabul etti.

Konseyin BM Cenevre Ofisi'nde devam 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşüldü.

İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan tasarıda, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması ve sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısında bulunuldu.

Konuşmaların ardından Filipinler'in uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürüttüğü kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik BM'nin ön soruşturma başlatmasını öngören tasarı oylamaya sunuldu.

47 üyeli konseyde tasarı 18 lehte, 14 aleyhte ve 15 çekimser oyla kabul edildi. Çin oylamada aleyhte oy kullanırken, Japonya'nın çekimser kalması dikkati çekti.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin BM'ye soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

30 Haziran 2016'da göreve gelen Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. ülkedeki ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek, hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:06
  1. BM
  2. Filipinler
  3. İnsan Hakları Konseyi
  4. ön soruşturma

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