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BM'den dünyayı korkutan açıklama: Kanlı bir savaş geliyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz." dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 19:56
BM'den dünyayı korkutan açıklama: Kanlı bir savaş geliyor!

Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

'ENDİŞE EDİYORUZ'

Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, "İdlib'den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların 'kusursuz bir fırtına'nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz." dedi.

'KORKUNÇ VE KANLI BİR SAVAŞ OLABİLİR'

Mistura, Suriye'de askeri gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek "İdlib'deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib'deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok." diye konuştu.

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı.

'ZİRVEDEN AKILLICA AÇIKLAMALAR GELİYOR'

Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak "İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve o kadar önemli." dedi.

Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için "kusursuz bir fırtına yaklaşıyor." tabirini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:56
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Staffan de Mistura
  3. Suriye
  4. dünya

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