BM’den dünya nüfusu açıklaması!

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. BM ayrıca bugün 7.7 milyar olan dünya nüfusunun giderek daha da yaşlı bir hale geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konular Nüfus Birimi tarafından açıklanan rapora göre dünya nüfusu bu yüzyılın sonunda 11 milyar civarına ulaşacak.

Tahminlere göre bugünden 2050 yılına kadar olan nüfus artışında özellikle 9 ülkenin etkili olması bekleniyor. Bu ülkelerin Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır ve Amerika oldukları belirtiliyor.

Sahra altı Afrika ülkelerindeki 2050 yılına kadar nüfusun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konulardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lu Zhenmin, “Nüfus artışının hızlı olduğu ülkeler en fakir ve nüfusun, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda ciddi sıkıntılar doğurduğu ülkeler” tespitini yaptı.

Rapora göre uzayan yaşam süreleri ve doğum oranlarının düşmesi de dünya nüfus ortalamasının yükselmesine neden oluyor.

Doğum oranları

Küresel doğum oranı 1990 yılında 3,2 iken 2019’da 2,5’e geriledi. Tahminler bu oranın 2050 yılında 2,2 olacağı şeklinde.

2019 yılında sahra altı Afrika ülkelerindeki doğum oranı kadın başına 4,6’yla en yükse seviyeye ulaştı. Benzer şekilde Pasifik adaları, Kuzey Afrika ve orta ve güney Asya’da doğum oranlarının yüksek olduğu yerler oldu.

Buna karşın yine rapora göre 2010 yılından bu yana 27 ülke ya da bölge mevcut nüfusunun yüzde biri ya da daha fazlasını kaybetti.

Rapora göre 2050 yılına kadar 55 ülke ya da bölgede nüfusta yüzde bir ya da daha fazla oranda azalma olacak.

Raporda göçmenlik sorununa ilişkin de değerlendirmeler yer alıyor. Buna göre Belarus, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna’nın göç akımlarıyla karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunuyor.