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BM'den Doğu Guta ve Yermük'e erişim çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Egeland, "Doğu Guta'ya erişimimizle ilgili hala çok ciddi engellerle karşı karşıyayız. Sivillerin yardıma ihtiyacı var." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:08
BM'den Doğu Guta ve Yermük'e erişim çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'deki iç savaşın bitmediğini, sadece farklı bölgelere sıçradığını vurguladı.

Ülkede 1 yıl öncesine kadar ulaşılması güç bölgelerde 4,6 milyon, abluka altındaki bölgelerde ise 625 bin sivilin yaşadığını hatırlatan Egeland, abluka altındaki bölgelerde yaşayan kişi sayısının azaldığını, bu düşüşün sivillerin yoğun olarak yaşadığı alanlardaki "dehşet verici" çatışmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

BM kayıtlarına göre, İdlib'deki Fua ve Kefreya ile Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'nın kuşatma altında kalan son bölgeler olduğunu belirten Egeland, bu bölgelerde son dönemde varılan zorunlu tahliye anlaşmalarında BM'nin dahli olmadığını dile getirdi.

Egeland, Doğu Guta'ya BM'nin hala erişim sağlayamadığını vurgulayarak, "Doğu Guta'ya erişimimizle ilgili hala çok ciddi engellerle karşı karşıyayız. Çatışmalar sona erdi. Sivillerin yardıma ihtiyacı var. Daha fazla kısıtlama olmaması gerekiyor." diye konuştu.

Jan Egeland, "Bu konuda bize yardımcı olması için Rusya'ya güveniyoruz." dedi.

Egeland, Doğu Guta'nın yanı sıra Yermük'e de insani yardım ulaştırmak için rejime defalarca başvuru yaptıklarını, ancak rejimin gerekli izinleri vermediğini belirtti.

"Doğu Guta'taki çatışmalar sona erdi ama bu kez de başka yerlere sıçradı." diyen Egeland, rejimin İdlib ve Yermük'teki saldırılarına dikkati çekti.

Egeland başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'nin pek çok bölgesinden kaçmak zorunda kalan sivillerin İdlib'e sığındığını, bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının büyük zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Suriye'de iç savaşın sona erdiğine yönelik ifadelerin tamamen yanlış olduğunu söyleyen Egeland, savaşın halen sivil yerleşim bölgelerinde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:08
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. Birleşmiş Milletler
  4. İdlib
  5. Filistin

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