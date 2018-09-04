BM'den dikkat çeken üçlü zirve açıklaması!

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Türkiye, İran ve Rusya’nın temsilcilerinin 10-11 Eylül tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde Suriye’deki son gelişmeleri görüşecekleri zirvenin Suriye meselesinin kaderini belirleyeceğini söyledi. Mistura, Cenevre’de 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek zirveden 3 gün sonra ise Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’ın temsilcilerinin katılacağı ikinci bir zirvenin daha gerçekleşeceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran ve Rusya’nın İdlib’e saldırması halinde bunun bir insanlık felaketi olacağı yönündeki uyarısını haklı bulduğunu belirten Mistura, tüm tarafları politik çözüm yolundan vazgeçmemeleri konusunda uyardı. Rusya’nın ‘terörist yuvası olarak’ adlandırdığı İdlib kentinin yaklaşık bir milyon sivilin evi olduğunu belirten Mistura, “Umuyorum ki İdlib’de dramatik bir şey olmayacak ve inanıyorum ki politik süreç hiçbir şekilde alıkonulmamalı. Aksi halde her şeyi rafa kaldırmak için herkesin her zaman bir bahanesi olur” dedi.