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BM'den dikkat çeken açıklama! ABD'nin gücü azalıyor

Birleşmiş Milletler, Donald Trump'ın Çin ile başlattığı ticaret savaşa ilişkin,"ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." açıklamasını yaptı.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:26
BM'den dikkat çeken açıklama! ABD'nin gücü azalıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını belirtti. 

Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi. 

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:26
  1. BM Genel Sekreteri
  2. ABD
  3. Guterres

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